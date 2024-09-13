За сутки: российская армия предприняла 115 атак

В Украине продолжаются ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. За минувшие сутки российские войска предприняли 115 атак на позиции украинцев.

Как сообщает Генштаб ВСУ, самые активные бои шли у города Курахово, а также у Лимана.

Российская армия нанесла один ракетный удар, сбросила 63 авиабомбы, 73 КАБа. Украину штурмовали 567 дронов-камикадзе.