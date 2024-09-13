Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан?

Меньше двух месяцев осталось до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), обещающей стать критически важной и даже судьбоносной. Поскольку если на предыдущих сессиях, как правило, обсуждались вопросы общего характера, то участникам конференции в Баку предстоит определить механизмы мобилизации двух триллионов долларов, необходимых для решения климатических проблем планеты. При этом не менее важно четко определиться с системой приоритетов. А именно, с чем в первую очередь необходимо бороться – с последствиями изменения климата или с предотвращением углеродных выбросов в атмосферу. По мнению большинства экспертов, финансировать прежде всего необходимо развивающиеся страны и государства с формирующейся рыночной экономикой, которым особенно нужны инвестиции в технологии производства чистой энергии.

В то же время сегодня не просто определить само понятие «развивающаяся страна». К примеру, через несколько лет многие страны с развивающейся экономикой вполне могут стать благополучными, хотя на данный момент все еще числятся в категории бедных. Достаточно взглянуть на историю Азербайджанской Республики после обретения независимости. Страна, которая еще в 90-е годы испытывала колоссальные трудности, в начале XXI века благодаря потоку нефтедолларов стала быстро развиваться, а сегодня уже сама помогает нуждающимся странам. Часть экспертов убеждена, что в области энергоперехода первостепенное внимание мирового сообщества должно быть уделено государствам, зависящим от экспорта нефти и газа. Дескать, при «зеленом» переходе они теряют больше остальных, следовательно, больше нуждаются в помощи. Но пример того же Азербайджана рушит и этот подход. Страна, бюджет которой на более чем 90 процентов формируется за счет нефти и газа, стала одним из активнейших участников энергоперехода и своеобразным центром принятия решений по вопросам финансирования этого чрезвычайно важного вопроса. Есть и такие, кто, наоборот, не прочь возложить значительную часть климатических расходов именно на нефтедобывающие страны, заработавшие на выбросах в атмосферу миллиарды долларов, которыми сегодня могли бы поделиться с остальными. Но и этот подход также сомнителен, поскольку благами нефтегазовых преимуществ пользовалось все мировое сообщество. Не говоря уже о том, что с экологической точки зрения нефть и газ были в свое время оптимальным топливом.