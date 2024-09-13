Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан?
Меньше двух месяцев осталось до начала 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), обещающей стать критически важной и даже судьбоносной. Поскольку если на предыдущих сессиях, как правило, обсуждались вопросы общего характера, то участникам конференции в Баку предстоит определить механизмы мобилизации двух триллионов долларов, необходимых для решения климатических проблем планеты.
При этом не менее важно четко определиться с системой приоритетов. А именно, с чем в первую очередь необходимо бороться – с последствиями изменения климата или с предотвращением углеродных выбросов в атмосферу.
По мнению большинства экспертов, финансировать прежде всего необходимо развивающиеся страны и государства с формирующейся рыночной экономикой, которым особенно нужны инвестиции в технологии производства чистой энергии.
В то же время сегодня не просто определить само понятие «развивающаяся страна». К примеру, через несколько лет многие страны с развивающейся экономикой вполне могут стать благополучными, хотя на данный момент все еще числятся в категории бедных. Достаточно взглянуть на историю Азербайджанской Республики после обретения независимости. Страна, которая еще в 90-е годы испытывала колоссальные трудности, в начале XXI века благодаря потоку нефтедолларов стала быстро развиваться, а сегодня уже сама помогает нуждающимся странам.
Часть экспертов убеждена, что в области энергоперехода первостепенное внимание мирового сообщества должно быть уделено государствам, зависящим от экспорта нефти и газа. Дескать, при «зеленом» переходе они теряют больше остальных, следовательно, больше нуждаются в помощи. Но пример того же Азербайджана рушит и этот подход. Страна, бюджет которой на более чем 90 процентов формируется за счет нефти и газа, стала одним из активнейших участников энергоперехода и своеобразным центром принятия решений по вопросам финансирования этого чрезвычайно важного вопроса.
Есть и такие, кто, наоборот, не прочь возложить значительную часть климатических расходов именно на нефтедобывающие страны, заработавшие на выбросах в атмосферу миллиарды долларов, которыми сегодня могли бы поделиться с остальными. Но и этот подход также сомнителен, поскольку благами нефтегазовых преимуществ пользовалось все мировое сообщество. Не говоря уже о том, что с экологической точки зрения нефть и газ были в свое время оптимальным топливом.
В поисках лучшего решения можно было бы воспользоваться списком стран, составленным Global Index, за которыми в 2023 году при производстве энергии числятся наибольшие выбросы углерода в атмосферу. В этом списке с огромным отрывом лидирует Китай (12.603 мегатонны углерода). Далее следуют США (5.130), Индия (3.121), Россия (2.176), Япония (1.038). Замыкают первую десятку Канада (599) и Южная Корея (594 мегатонны углерода).
Наверное, было бы справедливо именно с этих стран потребовать компенсацию за вред, причиняемый экосистеме нашей планеты. Но как заставить богатых расплачиваться? Скорее, они сами заставят это сделать бедные страны, для чего найдут тысячи разных причин.
Но в любом случае климатические изменения представляют опасность для всей планеты, а потому бороться с ними должны и богатые, и бедные страны. Хотя доля финансового участия тех и других в данном процессе, естественно, одинаковой быть не может - каждый должен внести в решение общемировой проблемы максимально посильный вклад.
Именно этот сложнейший вопрос и предстоит вскоре решить в Баку. Безусловно, без длительных и жарких дискуссий ни одно государство не станет выделять десятки миллиардов долларов на решение проблемы, суть которой по сей день понятна далеко не всем. Но, с другой стороны, эти споры могут привести лишь к ускорению процесса фрагментации мира на глобальные Север и Юг, что может окончательно похоронить планы мирового сообщества и нашу планету с ними заодно.
Все это, видимо, прекрасно понимают организаторы мероприятия, в том числе и власти Азербайджана, принимающего СОР29, которые проводят бесконечные встречи и обсуждения деталей, стараясь по возможности сблизить позиции противоборствующих сторон.
Сегодня все прекрасно понимают, что для решения глобального климатического кризиса нужны два определяющих компонента - политическая воля и финансовые инвестиции. Следовательно, необходимо выбрать оптимальную точку, которая соответствовала бы, скажем, политической воле глобального Юга и финансовым возможностям глобального Севера и позволила в итоге мобилизовать необходимые два триллиона долларов.
В этом, собственно, и заключается суть компромисса, который, в случае, если его удастся достигнуть, позволит человечеству сократить выбросы парниковых газов, сделать глобальную инфраструктуру более устойчивой к экстремальным погодным условиям и осуществить «зеленый» переход, необходимый для удержания глобальной температуры в пределах полутора градусов.