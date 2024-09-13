Украинский депутат: "Сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства Украины"

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что сотни тысяч украинцев отказываются от гражданства Украины.

"Это катастрофа, потому что вначале мы наделали очень много ошибок. Этим людям не были предоставлены консульские услуги, а сейчас, наоборот, якобы пытаемся предоставить, и есть на это причина", - сказал депутат в эфире программы "Говорит большой Львов".

По его словам, на столе "лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства".

"В Германии получаете серый паспорт. Есть люди, которые давно были за пределами Украины и имели по два паспорта. Они просто отказываются от украинских. Мы имеем реальную демографическую катастрофу", - добавил он.