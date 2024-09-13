Байден: «Я мало думаю о Путине»

Встреча британского премьера Кира Стармера с Джо Байденом в Белом доме только недавно началась. Как сообщает ВВС, Стармер говорил, что хочет обсудить с президентом США стратегию дальнейшей поддержки Украины.

Встрече предшествовало заявление Владимира Путина о том, что использование западного дальнобойного оружия по российской территории будет равносильно участию стран НАТО в войне.

«Я не много думаю о Владимире Путине», — сказал Байден в начале встречи.