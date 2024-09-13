Депутат Госдумы призвал взорвать ядерную бомбу… Где-нибудь в России

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру», рассуждая о том, что Украина якобы намеревается применить «грязную бомбу».

При этом депутат посетовал, что мир забыл о трагедиях в Чернобыле, Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, что связано с ядерным оружием.