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Депутат Госдумы призвал взорвать ядерную бомбу… Где-нибудь в России

02:23 694

Многие иностранные политики стали забывать об угрозе, которую несет ядерное оружие, и России стоит напомнить миру об этой опасности.

Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Колесник, предложив взорвать ядерную бомбу на территории РФ.

Депутат предложил напомнить миру на практике о Чернобыле и Хиросиме

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — сказал Колесник в беседе с «Лентой.ру», рассуждая о том, что Украина якобы намеревается применить «грязную бомбу».

При этом депутат посетовал, что мир забыл о трагедиях в Чернобыле, Хиросиме и о том, насколько разрушительным может быть все, что связано с ядерным оружием.

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