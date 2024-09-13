USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация

Отдел спорта
03:27 183

Сегодня, во второй день гоночного уик-энда в Баку, зрителей ждет третий свободный заезд и квалификация в «Формуле-1», а также спринтерская гонка в «Формуле-2».

Соревнования начнутся в 12:30. Это будет третья практика в «Ф-1». В пятницу первую выиграл Макс Ферстаппен, а вторую - Шарль Леклер.

В 14:15 стартует спринтерская гонка в «Ф-2». Лучшим в квалификации был нидерландец Рихард Вершоор из команды Trident.

А в 16:00 возьмет старт квалификационный заезд в «Формуле-1». Гонщики определят стартовые позиции на Гран-при Азербайджана, который состоится в воскресенье.

Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация
Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация
03:27 184
Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан?
Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан? наш комментарий
01:37 884
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 6367
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
13 сентября 2024, 14:16 4906
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
13 сентября 2024, 20:58 6278
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
13 сентября 2024, 20:34 2977
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 7269
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13 сентября 2024, 13:47 4785
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
13 сентября 2024, 19:55 5076
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
13 сентября 2024, 19:15 3645
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
13 сентября 2024, 16:35 18807

ЭТО ВАЖНО

Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация
Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация
03:27 184
Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан?
Накануне COP 29: Развивающаяся ли страна Азербайджан? наш комментарий
01:37 884
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 6367
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
13 сентября 2024, 14:16 4906
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
13 сентября 2024, 20:58 6278
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
13 сентября 2024, 20:34 2977
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 7269
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13 сентября 2024, 13:47 4785
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
13 сентября 2024, 19:55 5076
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
13 сентября 2024, 19:15 3645
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
13 сентября 2024, 16:35 18807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться