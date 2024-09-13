Второй день бакинской «Формулы»: свободный заезд, спринт, квалификация

Сегодня, во второй день гоночного уик-энда в Баку, зрителей ждет третий свободный заезд и квалификация в «Формуле-1», а также спринтерская гонка в «Формуле-2».

Соревнования начнутся в 12:30. Это будет третья практика в «Ф-1». В пятницу первую выиграл Макс Ферстаппен, а вторую - Шарль Леклер.

В 14:15 стартует спринтерская гонка в «Ф-2». Лучшим в квалификации был нидерландец Рихард Вершоор из команды Trident.

А в 16:00 возьмет старт квалификационный заезд в «Формуле-1». Гонщики определят стартовые позиции на Гран-при Азербайджана, который состоится в воскресенье.