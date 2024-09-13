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США и Британия разрешили Украине бить по России

10:05 793

Соединенные Штаты и Великобритания предоставили Киеву разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в тылу России, но не объявили об этом официально, пишет The Guardian.

Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что Лондон и Вашингтон решили разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, но еще не готовы объявить об этом.

"Развертывание ракет, добавляют западные чиновники, должно быть частью более широкого плана, направленного на прекращение полномасштабной войны", - пишет издание.

Кроме того, Байден не воспринимает версию Путина о том, что использование Storm Shadow для ударов по целям в России будет равносильным началу войны НАТО с Москвой.

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