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Новые успехи украинской армии в России

10:08 841

Украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области 13 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушково и в трех километрах от границы)».

Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.

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