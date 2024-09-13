Новые успехи украинской армии в России

Украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области 13 сентября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушково и в трех километрах от границы)».

Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждал и не комментировал.