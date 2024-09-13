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Трамп о войне с Россией

10:17 307

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что «его стране не нужен военный конфликт с Россией». Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в Лас-Вегасе, штат Невада. «Желательно не допускать этого», - сказал Трамп.

Экс-президент добавил, что, «голосуя за Камалу Харрис, американские граждане поддержат военный конфликт против России».

Ранее Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за отказ контактировать с президентом России Владимиром Путиным.

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