Российский телеканал назвали тайным рычагом Кремля

Госдепартамент США назвал телеканал Russia Today тайным рычагом влияния российского правительства. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Теперь мы знаем, что RT вышел за рамки простого СМИ и стал организацией, обладающей кибернетическими возможностями», - приводит издание текст пресс-релиза ведомства.

Отмечается, что RT проводит операции в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, отдельно подчёркивается участие во вмешательстве в выборы в Молдове.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT, в том числе за работу в Молдове.

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании влиять на выборы в Аргентине, Германии и Франции.