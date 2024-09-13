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Российский телеканал назвали тайным рычагом Кремля

10:31 1408

Госдепартамент США назвал телеканал Russia Today тайным рычагом влияния российского правительства. Об этом сообщает американское издание The Hill.

«Теперь мы знаем, что RT вышел за рамки простого СМИ и стал организацией, обладающей кибернетическими возможностями», - приводит издание текст пресс-релиза ведомства.

Отмечается, что RT проводит операции в Европе, Африке, Северной и Южной Америке, отдельно подчёркивается участие во вмешательстве в выборы в Молдове.

13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT, в том числе за работу в Молдове.

Ранее спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте США Джеймс Рубин обвинил телеканал RT в желании влиять на выборы в Аргентине, Германии и Франции.

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