Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру

После напоминания о выполнении обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, согласно которому Россия должна восстановить беспрепятственные транспортные связи между Азербайджаном и Нахчываном, дипломатическая напряженность между Тегераном и Москвой уменьшилась. Тем не менее, Иран по-прежнему заявляет, что он не отступит от своей позиции по «Зангезурскому коридору». Напомним, что после серии резких заявлений, публичных предупреждений и других выражений недовольства со стороны официальных, дипломатических и политических кругов Ирана в адрес Москвы, секретарь Совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан посетил Россию для личного обсуждения темы «Зангезурского коридора». Правда, поездка Ахмадиана не была исключительно посвящена этому вопросу; он также отправился в Санкт-Петербург для участия в подготовительном заседании по поводу саммита БРИКС, который состоится в Казани в следующем месяце.

Однако 11 августа Ахмадиан обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг настойчивых напоминаний Москвой Еревану по открытию «Зангезурского коридора». По сведениям полуофициального агентства Mehr, Шойгу сообщил Ахмадиану, что Россия «остается верной ранее достигнутым соглашениям» с Тегераном по вопросу «Зангезурского коридора». Однако, о каких соглашениях идет речь, пока неясно, и стороны никак не комментируют эту тему. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран «выслушал аргументы и разъяснения Москвы» по поводу «Зангезурского коридора». «Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране», - отметила Захарова. Однако заявления, последовавшие из Тегерана после завершения визита Али Акбара Ахмадиана, дают основания полагать, что объяснения и аргументы России не полностью удовлетворили Иран. Правда, на этот раз заявления из Тегерана более дипломатичны, жесткую риторику в адрес России иранцы уже не используют. Тем не менее, суть остается таковой: позиция Ирана по вопросу коридора не изменилась после последних контактов с Россией. Одно из таких заявлений последовало из КСИР. В заявлении говорится, что Иран твердо стоит на своей позиции по вопросу Зангезурского коридора и не намерен уступать.