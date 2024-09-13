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Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
10:40 6603

После напоминания о выполнении обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, согласно которому Россия должна восстановить беспрепятственные транспортные связи между Азербайджаном и Нахчываном, дипломатическая напряженность между Тегераном и Москвой уменьшилась. Тем не менее, Иран по-прежнему заявляет, что он не отступит от своей позиции по «Зангезурскому коридору».

Напомним, что после серии резких заявлений, публичных предупреждений и других выражений недовольства со стороны официальных, дипломатических и политических кругов Ирана в адрес Москвы, секретарь Совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан посетил Россию для личного обсуждения темы «Зангезурского коридора». Правда, поездка Ахмадиана не была исключительно посвящена этому вопросу; он также отправился в Санкт-Петербург для участия в подготовительном заседании по поводу саммита БРИКС, который состоится в Казани в следующем месяце.

О чем Ахмадиан говорил с россиянами, пока остается тайной

Однако 11 августа Ахмадиан обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию вокруг настойчивых напоминаний Москвой Еревану по открытию «Зангезурского коридора». По сведениям полуофициального агентства Mehr, Шойгу сообщил Ахмадиану, что Россия «остается верной ранее достигнутым соглашениям» с Тегераном по вопросу «Зангезурского коридора». Однако, о каких соглашениях идет речь, пока неясно, и стороны никак не комментируют эту тему.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран «выслушал аргументы и разъяснения Москвы» по поводу «Зангезурского коридора».

«Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране», - отметила Захарова.

Однако заявления, последовавшие из Тегерана после завершения визита Али Акбара Ахмадиана, дают основания полагать, что объяснения и аргументы России не полностью удовлетворили Иран. Правда, на этот раз заявления из Тегерана более дипломатичны, жесткую риторику в адрес России иранцы уже не используют. Тем не менее, суть остается таковой: позиция Ирана по вопросу коридора не изменилась после последних контактов с Россией.

Одно из таких заявлений последовало из КСИР. В заявлении говорится, что Иран твердо стоит на своей позиции по вопросу Зангезурского коридора и не намерен уступать.

КСИР предупредил Москву: не переходите красные линии

«Как региональная держава, Иран доказал свою стойкость на протяжении десятилетий, включая победу в войне с режимом Саддама Хусейна. Иран наглядно показал, что никакие внешние силы, будь то политическое или военное давление, не способны ослабить его влияние. Любые попытки нарушить региональный баланс в обход интересов Ирана встретят решительное сопротивление, и страна продолжит отстаивать свои позиции во всех политических и стратегических вопросах», - отмечается в заявлении.

Гегард Мансурян, депутат иранского парламента армянского происхождения, использовал менее дипломатическую риторику, предупреждая Россию, что национальная безопасность и интересы Ирана являются его красной линией и не подлежат обсуждению. По его мнению, Россия преследует исключительно свои собственные интересы в вопросе «Зангезурского коридора».

«Министр иностранных дел России Лавров заявил, что в этой стране есть красные линии, которые все должны соблюдать. Но и у Ирана также есть красные линии, которые охватывают безопасность и национальные интересы страны, и мы не позволим какой-либо стране причинить им вред.

Граница между Ираном и Арменией является одной из старейших международных границ, и если на этой границе произойдут изменения, Иран отреагирует жестко, и все это знают», - предупредил депутат.

Новый замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи после телефонного разговора с армянским коллегой Вааном Костаняном 13 сентября заявил, что напомнил о принципиальной позиции Тегерана по вопросу неприкосновенности международных границ.

Очевидно, что заявление иранского дипломата подразумевает ситуацию вокруг «Зангезурского коридора». Тегеран постоянно настаивает на том, что восстановление транспортных связей между Азербайджаном и Нахчыванской АР приведет к закрытию сухопутной границы Ирана с Арменией. Однако не объясняется, каким образом железная дорога и автомобильная дорога в Нахчыван могут закрыть границу Ирана с Арменией.

Очевидно, что аргументы Ирана не имеют оснований и могут быть лишь предлогом. Даже если российские пограничники, как указано в трехстороннем заявлении от 10 ноября, будут контролировать транспортные коммуникации между Азербайджаном и Нахчываном, это не сможет физически закрыть границу Ирана с Арменией. Российские пограничники уже охраняют границу Армении с Ираном, и до 2020 года в Тегеране никто не утверждал, что российские пограничники якобы «закрывают окно в Европу» для Ирана через Армению.

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