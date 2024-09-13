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Китай пригрозил Германии

10:51 1994

Китай в субботу осудил проход двух кораблей ВМС Германии через Тайваньский пролив, заявив, что это повышает риски безопасности и посылает "неправильный" сигнал, пишет Reuters.

Как заявили в командовании Восточного военного округа Китая, их силы следили за немецкими судами и предупреждали их.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, утверждает, что только он осуществляет суверенитет и юрисдикцию над проливом. Соединенные Штаты и Тайвань утверждают, что пролив – крупный торговый маршрут, через который проходит около половины мировых контейнеровозов, – является международным водным путем.

В китайском командовании подчеркнули, что проход двух кораблей был "публичной агитацией".

"Поведение немецкой стороны повышает риски безопасности и посылает неверный сигнал. Наши войска постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно противостоять любым угрозам и провокациям", – говорится в заявлении.

Посольство Китая в Германии в отдельном заявлении сообщило, что вопрос о Тайване – это не вопрос "свободы судоходства", а вопрос суверенитета и территориальной целостности Китая".

Тайваньский пролив – это китайские воды, "а так называемых „международных вод" вообще не существует", добавили в посольстве.

Китай призвал Германию избегать любого "вмешательства", которое может поставить под угрозу здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений.

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