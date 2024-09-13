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Медведева выпустили пугать Запад

11:16 1826

«Напыщенные англосаксонские недоноски» хотят «исчерпать терпение России», написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято.

Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями.

Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», - говорится в сообщении.

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