Медведева выпустили пугать Запад

«Ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято.

Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями.

Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец», - говорится в сообщении.