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США похвалили Азербайджан

11:27 3357

США приветствуют прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном по нормализации отношений, в частности отмечают договоренности о положении по регулированию делимитации границ. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, который таким образом прокомментировал недавний телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Миллер подчеркнул, что Блинкен в беседе с Пашиняном подтвердил важность установления прочного и достойного мира на Южном Кавказе. Напомним, что ранее правительство Армении сообщило, что Блинкен и Пашинян в ходе разговора обсудили двустороннюю повестку и армяно-азербайджанский мирный процесс.

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