Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?

Переговоры за закрытыми дверями в Вашингтоне между президентом Джо Байденом и британским премьером Киром Стармером не принесли ожидавшегося всеми решения - снимут ли США ограничение на дальнобойные удары Украины по целям в глубине России. Что же поделать, пятница, 13-е. Неудачный день. А ведь до этого как из мешка сыпались прогнозы о том, что администрация Байдена решится на такой шаг. Об этом практически в открытую сказал находившийся на этой неделе в Киеве госсекретарь Энтони Блинкен. Спустя сутки британская The Guardian написала, что Британия разрешит Украине наносить удары по России ракетами Storm Shadow. Другое издание королевства The Times сообщило, что применение этих ракет вскоре одобрит и Байден.

Но этого не произошло. Похоже, Владимир Путин всерьез напугал лидеров Запада — кого больше, кого меньше своей угрозой того, что решение бить по России дальнобойными ракетами приведет к войне его страны с НАТО. И самым напуганным оказался Байден. Его встреча со Стармером выявила значительные противоречия между союзниками. Британский премьер и до этого говорил, что он разрешает использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям внутри России. Но загвоздка в том, что в этих ракетах есть важный компонент, произведенный в Америке, и он так просто не может дать отмашку без консультации с Байденом. Но тот тормозит, как всегда. Вспомним — сначала Байден сильно колебался, поставлять ли Украине системы HIMARS. Потом чесался, когда речь зашла о танках Abrams. И дальше, когда заговорили о поставках F-16. Наконец, долго не мог решиться, когда очередь дошла до дальнобойных ракет ATACMS. В конечном итоге все это вооружение оказалось у Украины. Но с каким скрипом! Сейчас политики и политологи по обеим сторонам Атлантики в один голос говорят, что решение может быть принято на встрече Байдена с Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН позднее в сентябре. А может и не быть принятым, и Байден вновь ограничится уверениями в «безоговорочной поддержке Украины». Еще вариант — США просто не станут объявлять о том, что ограничения сняты. Так было при поставках ATACMS — полный молчок, пока украинцы не начали палить этими ракетами по России.

Сейчас у хозяина Белого дома есть еще одно оправдание своей нерешительности. Генералы говорят ему, что у самих США недостаточно ракет ATACMS. И что им делать, если разразится война с участием Америки - в Европе или, скажем, в Азии, если Китай нападет на Тайвань? Но главное, конечно, — это характер старенького и очень упертого Байдена. Он очень боится эскалации со стороны Путина и, не приведи господи, - нанесения им удара тактическим ядерным оружием. Что вполне может привести к ядерному апокалипсису. Но и пасовать перед путинским ультиматумом Байдену тоже не с руки. Он таким образом проявляет слабость, которая проецируется и на кандидата от демократов на выборах — Камалу Харрис. В общем, президент США пообещал, что будет думать в этом направлении. Британский лидер Стармер настроен более решительно. Он дает понять, что считает угрозы Путина блефом и, как пишет New York Times, намекнул на то, что решение о снятии ограничений все-таки будет принято. После встречи он сказал репортерам, что «в ближайшие недели будет очень серьезное развитие событий, как в Украине, так и на Ближнем Востоке». И также предсказал, что этот вопрос будет вновь поднят на Генассамблее ООН «в присутствии большего числа зарубежных представителей».