Шольц едет в Центральную Азию

Ожидается, что Шольц прибудет в Узбекистан в воскресенье (15 сентября), а в понедельник отправится в Казахстан, что сделает его первым канцлером, который посетит Узбекистан за последние 22 года (и вторым в истории), а также первым главой немецкого правительства, который посетит Казахстан за последние 11 лет.

Ожидается, что во время своего трехдневного визита Шольц примет участие в шестисторонней «Центральноазиатской встрече» с лидерами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это уже второй такой саммит, основанный в прошлом году в Берлине.

Новый интерес к региону совпадает с акцентом Шольца на поиск более тесных связей с меньшими странами, поскольку чрезмерная зависимость Германии от крупных государств, таких как США, Китай и Россия, вызвала проблемы.