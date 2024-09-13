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Шольц едет в Центральную Азию

11:54 867

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит страны Центральной Азии. Это будет первая за последние десятилетия поездка немецкого канцлера в регион, пишет Euractiv.

Ожидается, что Шольц прибудет в Узбекистан в воскресенье (15 сентября), а в понедельник отправится в Казахстан, что сделает его первым канцлером, который посетит Узбекистан за последние 22 года (и вторым в истории), а также первым главой немецкого правительства, который посетит Казахстан за последние 11 лет.

Ожидается, что во время своего трехдневного визита Шольц примет участие в шестисторонней «Центральноазиатской встрече» с лидерами Казахстана,  Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Это уже второй такой саммит, основанный в прошлом году в Берлине.

Новый интерес к региону совпадает с акцентом Шольца на поиск более тесных связей с меньшими странами, поскольку чрезмерная зависимость Германии от крупных государств, таких как США, Китай и Россия, вызвала проблемы.

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