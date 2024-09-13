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Россия опять обстреляла гражданских: есть жертвы

12:25 718

Российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области, есть жертвы, сообщило Минэнерго Украины.

«В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточилось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель», - говорится в сообщении.

Еще семь работников получили ранения и были госпитализированы.

По данным ведомства, за минувшие сутки обстрелам ВС РФ подверглась гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

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