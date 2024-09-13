Зеленский рассказал об обещании Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CNN и рассказал, что две недели назад во время телефонного разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом тот пообещал ему поддерживать Украину в случае своего прихода к власти.

Вместе с этим украинский лидер отметил, что так и не понял, что Трамп имеет в виду, когда говорит, что закончит войну за несколько дней еще до возможной победы на выборах.

«Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления - это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны», - сказал Зеленский.

Он добавил, что прежде всего также расскажет о мирном плане Байдену, Трампу и Харрис, а также поделится им с Конгрессом США. Уже после этого мирный план можно будет обнародовать.