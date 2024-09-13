Запад не испугался ядерных угроз. Кремль думает, что делать
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Решение по ударам вглубь России на Западе «уже принято», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях медиасаммита БРИКС.
По его словам, США и Британия «загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации».
Вербальные сигналы РФ в адрес Запада об опасности эскалации не дают эффекта, значит, необходимо менять характер сигнализации. Политическое и военное руководство противников России должно взвесить тяжесть последствий своих безответственных действий», - сказал Рябков.
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