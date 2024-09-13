Запад не испугался ядерных угроз. Кремль думает, что делать

Решение по ударам вглубь России на Западе «уже принято», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях медиасаммита БРИКС.

По его словам, США и Британия «загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации».

Вербальные сигналы РФ в адрес Запада об опасности эскалации не дают эффекта, значит, необходимо менять характер сигнализации. Политическое и военное руководство противников России должно взвесить тяжесть последствий своих безответственных действий», - сказал Рябков.