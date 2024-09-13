Украина нацелилась на американские вертолеты

Изначально сделка с Словакией была одобрена по сниженной цене - $340 миллионов, однако затем цена увеличилась до $600 миллионов. Новое словацкое руководство решило отказаться от покупки вертолетов, предпочтя использовать скидку на другие виды вооружений.

Украинский депутат Вадим Ивченко, представляющий партию "Батьківщина", сообщил, что Украина направила запрос на приобретение этих вертолетов еще в 2022 году. В случае отказа Словакии, Украина рассчитывает получить вертолеты для своих Вооруженных сил.

Также Украина рассматривает возможность наладить производство вертолетов Bell на своей территории при поддержке США, что могло бы стать важным шагом в углублении промышленного сотрудничества между двумя странами.