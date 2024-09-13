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Россия о разблокировке коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

13:42 381

Разблокирование коммуникаций между Арменией и Азербайджаном «возможно в рамках договоренностей от ноября 2020 года», заявил замглавы правительства России Алексей Оверчук, находящийся в настоящее время в Армении.

«Я хочу сказать, что разблокирование возможно в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами трех государств [Азербайджана, РФ и Армении] и которые нашли отражение в совместном заявлении от 9 ноября 2020 года.

Как вы знаете, Россия готова всегда подключиться к этому процессу и готова здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении», - отметил Оверчук на брифинге в субботу.

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