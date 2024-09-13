Шольц поставил точку

Германия не планирует отправлять дальнобойные ракеты Taurus дальнего радиуса действия в Украину, и это окончательное решение. Как пишет The Guardian, об этом немецкий канцлер Олаф Шольц сказал на пресс-конференции в пятницу.

"Германия приняла четкое решение о том, что мы будем делать и чего мы не будем делать. Это решение не изменится", - заявил Шольц.

Германия неоднократно отказывалась поставлять Украине свои собственные ракеты большой дальности Taurus, несмотря на многочисленные просьбы. При этом США и Великобритания, передавшие Украине дальнобойное оружие, активно обсуждают возможность разрешить Украине расширить удары на территорию России. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что то, о чем договариваются США и Великобритания, "остается их делом".