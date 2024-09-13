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Столтенберг предложил Украине говорить с Россией

14:02 1522

Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за недостаточной военной помощи Украине со стороны стран Североатлантического альянса до 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я сожалею, что союзники по НАТО и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше», - рассказал глава альянса.

Столтенберг также добавил, что объемы военных поставок и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) носили ограниченный характер. Он также заявил, что в это время не рассматривалась идея принятия Киева в НАТО. При этом генсек призвал к «диалогу с Россией по вопросам безопасности».

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