Экс-советник Трампа: «Тогда Путин подпишет себе смертный приговор»

Применение ядерного оружия в Украине станет смертным приговором для президента России Владимира Путина, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности во времена президента Дональда Трампа Джон Болтон.

«При любом ядерном шантаже или угрозе, это должно быть сказано лично и публично - если Россия применит ядерное оружие в Украине, Владимир Путин подпишет себе смертный приговор», - сказал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул на применение ядерного оружия в случае, если «терпение Москвы иссякнет».