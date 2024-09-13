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Экс-советник Трампа: «Тогда Путин подпишет себе смертный приговор»

14:31 2449

Применение ядерного оружия в Украине станет смертным приговором для президента России Владимира Путина, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности во времена президента Дональда Трампа Джон Болтон.

«При любом ядерном шантаже или угрозе, это должно быть сказано лично и публично - если Россия применит ядерное оружие в Украине, Владимир Путин подпишет себе смертный приговор», - сказал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев намекнул на применение ядерного оружия в случае, если «терпение Москвы иссякнет».

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