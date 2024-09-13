Украина разменяла россиян из Курска на бойцов «Азова»

Минобороны России сообщает о новом обмене пленными с Украиной по формуле 103х103:

«14 сентября в результате переговорного процесса возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ», - говорится в заявлении.

Среди освобождённых сегодня по обмену пленных 12 военных из «Азова», а также представители спецподразделения «Кракен», сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. Кроме того, среди освобождённых - морпехи из 36 бригады, которые попали в плен в Мариуполе.

Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Сейчас все освобожденные российские военнослужащие находятся в Беларуси.