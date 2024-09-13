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Мирзоян зол на Симоняна из-за посла в России

14:41 1561

Между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и новым послом страны в России (и крупным бизнесменом) Гургеном Арсеняном сложились напряженные отношения, пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мирзоян не поддерживает это назначение, так как кандидатура посла была предложена спикером парламента Аленом Симоняном.

«Мирзоян до сих пор не может простить Симоняна, ведь именно он сместил его с поста спикера и «отправил» на работу в МИД.

Дополнительное напряжение создает и то, что Арсенян в прошлом неоднократно критиковал МИД. В частности, он позволял себе отчитывать Мирзояна с парламентской трибуны, что вызывало недовольство министра. Кроме того, в 2022 году Арсенян призвал увеличить бюджет министерства, заявив, что при текущем финансировании рассчитывать на эффективную работу МИД невозможно», - отмечает издание.

Гурген Арсенян был назначен послом Армении в России 14 августа, сменив на этом посту Вагаршака Арутюняна.

Примечательно, что Арсенян, будучи депутатом, нередко высказывался с критикой в адрес России. Однако после своего назначения он заявил, что в рамках новой должности будет придерживаться принципа политической сдержанности.

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