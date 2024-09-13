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Россия угрожает США титаном и ураном, но это неточно

15:02 1033

Сотрудничество РФ и Ирана «не влияет на безопасность каких-либо третьих стран, но не дело США совать свой нос в чужие отношения»,- заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, «США получат комплексный ответ РФ военно-технического свойства» в случае размещения американских ракет средней дальности в Японии. В РФ «не исключают, что прекратят поставки титана и урана в США, но Москва не будет рубить с плеча в этом вопросе», заявил также Рябков.

Ранее администрация США ввела новые санкции против Ирана в связи с передачей России летального оружия.

«Иран оказывает поддержку Россию в ее «незаконной» войне в Украине, занимаясь поставками летального оружия, с чем нельзя мириться, было сказано в сообщении Минфина США.

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