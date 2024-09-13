USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

Али Асадов принял главного судью Турции

фото
15:29 372

14 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом, сообщили в Кабмине.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что совместными усилиями президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана межгосударственные отношения достигли наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества.

Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Затем были обсуждены перспективы расширения связей по различным направлениям, в том числе в судебно-правовой области. На встрече принял участие и председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.

А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 3883
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5376
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец фото, видео, обновлено 15:10
15:10 5273
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 8168
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9403
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 2800
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11241
Зеленский рассказал об обещании Трампа
Зеленский рассказал об обещании Трампа
12:43 2089
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
10:40 9283
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине?
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине? обновлено 11:33
11:33 4967
США похвалили Азербайджан
США похвалили Азербайджан
11:27 5187

ЭТО ВАЖНО

А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 3883
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5376
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец фото, видео, обновлено 15:10
15:10 5273
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 8168
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9403
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 2800
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11241
Зеленский рассказал об обещании Трампа
Зеленский рассказал об обещании Трампа
12:43 2089
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
10:40 9283
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине?
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине? обновлено 11:33
11:33 4967
США похвалили Азербайджан
США похвалили Азербайджан
11:27 5187
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться