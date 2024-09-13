Али Асадов принял главного судью Турции

14 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Верховного суда Турции Омаром Керкезом, сообщили в Кабмине.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что совместными усилиями президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана межгосударственные отношения достигли наивысшего уровня стратегического партнерства и союзничества.

Стороны высоко оценили уровень сотрудничества между судебно-правовыми системами двух стран, подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Затем были обсуждены перспективы расширения связей по различным направлениям, в том числе в судебно-правовой области. На встрече принял участие и председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов.