Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?

В декабре этого года неизвестный миллиардер получит суперъяхту, строящуюся на верфи Lürssen в Германии. Как сообщает luxurylaunches.com, суперъяхта под названием «Али Баба», стоимостью 450 миллионов долларов, является одной из самых больших в мире. Она даже превосходит по размеру яхту миллиардера Джеффа Безоса Koru и яхту Романа Абрамовича Solaris. Суперъяхта длиной 466 футов недавно вышла в открытое море недалеко от города Брунсбюттель в Германии для проведения испытаний. По данным Boat International, владелец должен будет получить ее в декабре 2024 года.

Суперъяхта уже успела попасть в заголовки газет в декабре 2023 года – тогда она врезалась в двери сухих доков на заводе немецкой судостроительной компании в Бремене. В результате пострадал мост, который отломился и частично затонул на месте. Этот инцидент позволил фанатам яхт раньше времени ознакомиться с одним из крупнейших роскошных судов в мире, строительство которого началось в 2019 году, и информация о котором была доселе окутана тайной.

Ali Baba может похвастаться четырьмя просторными палубами и огромной кормовой палубой, а также двумя вертолетными площадками. 466-футовая яхта вмещает 24 гостя в 12 каютах, обслуживаемых экипажем из 45 человек. Благодаря двум двигателям MTU (производства немецкой компании Friedrichshafen GmbH) она может развивать максимальную скорость 20 узлов и иметь запас хода более 3000 морских миль.

Яхта готова произвести фурор роскошью и величием. По данным Superyachtfan, судно водоизмещением 9400 GT принадлежало Леониду Михельсону, российско-израильскому бизнесмену с состоянием в 28,5 млрд долларов (данные Forbes). Популярное издание также упомянуло, что проект Ali Baba был продан во время производства.

Однако имя истинного владельца станет известно в декабре.