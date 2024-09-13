USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

У Шольца задумали привлечь Турцию для прекращения войны

16:09 612

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выступил с предложением создать международную контактную группу, которая займется организацией мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Tagesschau.

"Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите", - заявил Мютцених.

По его словам, такая контактная группа даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий.

Мютцених также заявил, что возможными членами такой контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 3887
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5376
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец фото, видео, обновлено 15:10
15:10 5276
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 8169
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9403
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 2801
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11241
Зеленский рассказал об обещании Трампа
Зеленский рассказал об обещании Трампа
12:43 2089
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
10:40 9286
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине?
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине? обновлено 11:33
11:33 4967
США похвалили Азербайджан
США похвалили Азербайджан
11:27 5188

ЭТО ВАЖНО

А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 3887
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5376
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец
Второй день бакинской «Формулы»: японец влетел в стену, а победил парагваец фото, видео, обновлено 15:10
15:10 5276
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 8169
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9403
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 2801
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11241
Зеленский рассказал об обещании Трампа
Зеленский рассказал об обещании Трампа
12:43 2089
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
10:40 9286
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине?
Переговоры лидеров Британии и США завершились. Что решили по Украине? обновлено 11:33
11:33 4967
США похвалили Азербайджан
США похвалили Азербайджан
11:27 5188
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться