У Шольца задумали привлечь Турцию для прекращения войны

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выступил с предложением создать международную контактную группу, которая займется организацией мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Tagesschau.

"Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров, и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите", - заявил Мютцених.

По его словам, такая контактная группа даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий.

Мютцених также заявил, что возможными членами такой контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.