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В Болгарии разбился боевой самолет, все погибли

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16:12 787

В Болгарии разбился учебно-боевой самолет на репетиции авиашоу, оба пилота погибли, сообщает издание Novinite.

Крушение произошло вчера на авиабазе «Граф Игнатиево». Из-за очень малой высоты полета пилоты не успели активировать систему катапультирования.

Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы, но сообщается, что пилоты учебно-боевого самолёта Aero L-39 Albatros выполняли сложные манёвры на очень низкой высоте.

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