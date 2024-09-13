В Болгарии разбился боевой самолет, все погибли

В Болгарии разбился учебно-боевой самолет на репетиции авиашоу, оба пилота погибли, сообщает издание Novinite.

Крушение произошло вчера на авиабазе «Граф Игнатиево». Из-за очень малой высоты полета пилоты не успели активировать систему катапультирования.

Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы, но сообщается, что пилоты учебно-боевого самолёта Aero L-39 Albatros выполняли сложные манёвры на очень низкой высоте.