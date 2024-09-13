Что замминистра обороны Азербайджана делает в Китае?

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым совершила рабочий визит в Китай для участия в 11-м Сяншаньском форуме в Пекине, сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Гурбанов во время форума встретился с министром национальной обороны Китая Дун Цзюнем.

В рамках рабочего визита в Китай замминистра также провел встречи с начальником Управления по сотрудничеству в области вооружений, военной техники и технологий Центрального военного совета и рядом компаний, входящих в Государственный оборонно-промышленный комплекс Китая.

"На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами", - подчеркивается в информации.