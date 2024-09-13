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Байден разозлился на британского журналиста

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Репортер британского телеканала Sky News задал вопрос, прежде чем президент США успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» - неожиданно дерзко ответил Байден.

После повторного вопроса президент США сказал репортеру: «Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?».

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