Байден разозлился на британского журналиста
16:50 2136
Репортер британского телеканала Sky News задал вопрос, прежде чем президент США успел сделать вступительное заявление на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Помолчите, пока я не заговорю, хорошо? Вот что я говорю. Хорошая идея?» - неожиданно дерзко ответил Байден.
После повторного вопроса президент США сказал репортеру: «Вы должны замолчать, а я сделаю заявление, хорошо?».
September 14, 2024
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