В Турции задержали одного из организаторов теракта в церкви

В ходе операции, проведенной турецкой разведкой MIT в Стамбуле, задержан один из организаторов теракта в католической церкви Святой Марии. Боевик ИГИЛ Висхан Солтаматиев также занимался поставкой оружия для проведения теракта со стороны организации, сообщает TRT Haber.

28 января двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам церкви Св. Марии в стамбульском районе Сарыер. В результате погиб один человек. ИГИЛ взяло на себя ответственность за это нападение.