USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

В Турции задержали одного из организаторов теракта в церкви

17:15 900

В ходе операции, проведенной турецкой разведкой MIT в Стамбуле, задержан один из организаторов теракта в католической церкви Святой Марии. Боевик ИГИЛ Висхан Солтаматиев также занимался поставкой оружия для проведения теракта со стороны организации, сообщает TRT Haber.

28 января двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам церкви Св. Марии в стамбульском районе Сарыер. В результате погиб один человек. ИГИЛ взяло на себя ответственность за это нападение.

Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 1097
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 1524
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 4507
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 10794
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 6808
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5059
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5569
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 9573
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9640
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3343
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11805

ЭТО ВАЖНО

Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 1097
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 1524
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 4507
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 10794
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 6808
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5059
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5569
Новые успехи украинской армии в России
Новые успехи украинской армии в России НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
13:14 9573
США больше не верят в победу Украины
США больше не верят в победу Украины
13 сентября 2024, 20:04 9640
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3343
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
13 сентября 2024, 19:05 11805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться