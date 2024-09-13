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У России с Арменией все хорошо

17:15 1542

Вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам встречи с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что отношения Москвы с Ереваном развиваются, «несмотря на медийный фон».

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян и я провели встречу, в ходе которой детально обсудили двусторонние вопросы, включая экономические итоги и товарооборот между Россией и Арменией, который продолжает демонстрировать положительную динамику.

В первой половине текущего года товарооборот между Арменией и Россией составил более 8,4 миллиарда долларов. Это ощутимое достижение, которое подразумевает доступ к рынку со 190 миллионами человек, беспошлинную торговлю, а также свободу перемещения товаров, рабочей силы, капитала и услуг. Армения активно участвует в работе ЕАЭС и в этом году председательствует в Союзе. Наша встреча с Пашиняном была продуктивной. Мы также обсудили планы на будущее.

Также состоялась встреча сопредседателей российско-армянской межправительственной комиссии. В ходе пятичасового заседания были детально рассмотрены все аспекты двустороннего сотрудничества, в их числе транспортное сообщение, взаимная торговля, гуманитарное сотрудничество, авиация и туризм.

Медийный фон может быть негативным, но есть реальный мир. Мы наблюдаем реальные результаты работы, рост товарооборота и активное участие Армении в ЕАЭС. Важно отличать реальность от того, что навязывается в медийной информационной повестке, которая часто не соответствует действительности», - сказал Оверчук.

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