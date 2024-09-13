В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит

В начале сентября Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина по международным вопросам, сообщил журналистам, что Турция подала заявку на полноправное членство в БРИКС. И хотя до сих пор Анкара эту информацию официально не подтвердила, об интересе Турции к вступлению в эту международную структуру известно уже давно. Еще в 2018 году президент Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в саммите БРИКС, проходившем в Йоханнесбурге, сделал несколько важных заявлений о сотрудничестве с этой организацией. После чего Россия как одна из основательниц БРИКС регулярно предлагала Турции стать ее членом. В июне этого года, в ходе визита в Китай, глава МИД Турции Хакан Фидан также сделал несколько важных заявлений на эту тему, а поездка Фидана в Москву для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС и его личная встреча с президентом Путиным укрепили общественное мнение о том, что членство Турции в БРИКС является фактически свершившимся фактом.

Однако в последнее время из Москвы стала поступать информация, вызывающая в высших политических кругах Турции некоторое недоумение. В частности, турки были удивлены заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что страны-участники БРИКС в расширении организации на данный момент не заинтересованы. Новость довольно странная, особенно если учесть, что президент Эрдоган уже получил официальное приглашение для участия в очередном саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Тем временем в прессе появляются сообщения опять-таки со ссылками на интервью российского министра иностранных дел, что на саммите в Казани будет обсуждаться вопрос расширения блока, однако вместо полного членства в организации БРИКС создаст категорию «партнерские государства». В том же интервью Лавров отметил, что «правила и ценности» БРИКС могут помешать членству тех стран, которые входят в другие блоки и союзы, такие, например, как НАТО. Однако не секрет, что БРИКС не является монолитной структурой, и даже среди ее основателей существуют отдельные противоречия, включающие территориальные претензии. Они есть между Россией и Китаем, Индией и Китаем, ОАЭ и Ираном… Именно поэтому неясно, о каких «правилах и ценностях» говорит Сергей Лавров. Следует отметить, что, несмотря на неоднозначность ремарок Лаврова по поводу членства Турции в БРИКС, в Анкаре считают, что упомянутые выше заявления главы МИД РФ, скорее всего, носят тактический характер, связанный с предстоящими переговорами по ряду вопросов. В целом же, Турция уверена, что большинство членов БРИКС, включая Китайскую Народную Республику, заинтересованы в том, чтобы Анкара как член Североатлантического альянса была представлена в этой организации.

Однако в реальности ситуация накануне саммита в Казани носит, вопреки желаниям Москвы и Пекина, куда более сложный характер. По информации влиятельного издания Middle East Eye, наиболее серьезным препятствием на пути членства Турции в БРИКС является Индия. На прошлой неделе Министерство иностранных дел этой страны сообщило журналистам, что в вопросе членства Турции в БРИКС Нью-Дели будет действовать на основе консенсуса. Пресс-секретарь МИД Индии Сидхант Сибал отметил, что решающую роль в этом процессе сыграют отношения между Анкарой и Нью-Дели. У Турции, напомним, есть серьезные разногласия с Индией как по вопросу Кашмира, так и по поводу союзнических отношений с Пакистаном. Не говоря уже о том, что Анкара исторически поддерживает по вопросу Кашмира своего стратегического союзника, Пакистан, что на протяжении многих лет является главным камнем преткновения в контактах на треке Анкара-Нью-Дели. По этой же причине несколько месяцев назад Турция ввела против Индии неофициальное оружейное эмбарго. Мустафа Мурат Шекер, турецкий заместитель министра оборонной промышленности, объяснил решение Анкары следующим образом: «Индия - один из пяти крупнейших импортеров оружия в мире. Это огромный рынок с импортом около 100 миллиардов долларов в год. Однако из-за политической ситуации наше Министерство иностранных дел не дает положительных отзывов на экспорт в Индию любой турецкой оборонной продукции». Словом, хотя внутри самой БРИКС идут бурные обсуждения по поводу возможного членства Турции, сама Анкара сохраняет спокойствие. Безусловно, членство в БРИКС могло бы дать туркам определенные экономические преференции. С другой стороны, Анкара без особых проблем может обойтись и без этой организации.