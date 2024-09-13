В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит
В начале сентября Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина по международным вопросам, сообщил журналистам, что Турция подала заявку на полноправное членство в БРИКС.
И хотя до сих пор Анкара эту информацию официально не подтвердила, об интересе Турции к вступлению в эту международную структуру известно уже давно.
Еще в 2018 году президент Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший в саммите БРИКС, проходившем в Йоханнесбурге, сделал несколько важных заявлений о сотрудничестве с этой организацией. После чего Россия как одна из основательниц БРИКС регулярно предлагала Турции стать ее членом.
В июне этого года, в ходе визита в Китай, глава МИД Турции Хакан Фидан также сделал несколько важных заявлений на эту тему, а поездка Фидана в Москву для участия во встрече министров иностранных дел стран БРИКС и его личная встреча с президентом Путиным укрепили общественное мнение о том, что членство Турции в БРИКС является фактически свершившимся фактом.
Однако в последнее время из Москвы стала поступать информация, вызывающая в высших политических кругах Турции некоторое недоумение. В частности, турки были удивлены заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что страны-участники БРИКС в расширении организации на данный момент не заинтересованы.
Новость довольно странная, особенно если учесть, что президент Эрдоган уже получил официальное приглашение для участия в очередном саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Тем временем в прессе появляются сообщения опять-таки со ссылками на интервью российского министра иностранных дел, что на саммите в Казани будет обсуждаться вопрос расширения блока, однако вместо полного членства в организации БРИКС создаст категорию «партнерские государства».
В том же интервью Лавров отметил, что «правила и ценности» БРИКС могут помешать членству тех стран, которые входят в другие блоки и союзы, такие, например, как НАТО.
Однако не секрет, что БРИКС не является монолитной структурой, и даже среди ее основателей существуют отдельные противоречия, включающие территориальные претензии. Они есть между Россией и Китаем, Индией и Китаем, ОАЭ и Ираном… Именно поэтому неясно, о каких «правилах и ценностях» говорит Сергей Лавров.
Следует отметить, что, несмотря на неоднозначность ремарок Лаврова по поводу членства Турции в БРИКС, в Анкаре считают, что упомянутые выше заявления главы МИД РФ, скорее всего, носят тактический характер, связанный с предстоящими переговорами по ряду вопросов. В целом же, Турция уверена, что большинство членов БРИКС, включая Китайскую Народную Республику, заинтересованы в том, чтобы Анкара как член Североатлантического альянса была представлена в этой организации.
Однако в реальности ситуация накануне саммита в Казани носит, вопреки желаниям Москвы и Пекина, куда более сложный характер.
По информации влиятельного издания Middle East Eye, наиболее серьезным препятствием на пути членства Турции в БРИКС является Индия.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел этой страны сообщило журналистам, что в вопросе членства Турции в БРИКС Нью-Дели будет действовать на основе консенсуса. Пресс-секретарь МИД Индии Сидхант Сибал отметил, что решающую роль в этом процессе сыграют отношения между Анкарой и Нью-Дели.
У Турции, напомним, есть серьезные разногласия с Индией как по вопросу Кашмира, так и по поводу союзнических отношений с Пакистаном. Не говоря уже о том, что Анкара исторически поддерживает по вопросу Кашмира своего стратегического союзника, Пакистан, что на протяжении многих лет является главным камнем преткновения в контактах на треке Анкара-Нью-Дели. По этой же причине несколько месяцев назад Турция ввела против Индии неофициальное оружейное эмбарго.
Мустафа Мурат Шекер, турецкий заместитель министра оборонной промышленности, объяснил решение Анкары следующим образом:
«Индия - один из пяти крупнейших импортеров оружия в мире. Это огромный рынок с импортом около 100 миллиардов долларов в год. Однако из-за политической ситуации наше Министерство иностранных дел не дает положительных отзывов на экспорт в Индию любой турецкой оборонной продукции».
Словом, хотя внутри самой БРИКС идут бурные обсуждения по поводу возможного членства Турции, сама Анкара сохраняет спокойствие. Безусловно, членство в БРИКС могло бы дать туркам определенные экономические преференции. С другой стороны, Анкара без особых проблем может обойтись и без этой организации.
Во-первых, у Турции уже есть двусторонние экономические связи с большинством стран-членов БРИКС. Кроме того, как считают некоторые аналитики, хотя БРИКС и является важной экономической структурой, это экономическое содружество не представляет собой единый блок, подобный Европейскому Союзу, а потому заменой ЕС, по крайней мере на данном этапе, стать не может. Что, кстати, подтвердил и Хакан Фидан, по словам которого Анкара видит в БРИКС не альтернативу Европейскому Союзу, а дополнительную платформу.
Для справки. Группа БРИКС была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем с целью увеличить влияние развивающихся стран на международные вопросы.
В 2011 году к этой организации присоединилась ЮАР, позднее - Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Население стран, входящих в расширенный состав группы БРИКС, составляет 3,5 миллиарда человек, то есть 45 процентов населения планеты. Общий объем экономики стран БРИКС равняется 28,5 триллиона долларов, что эквивалентно, примерно, 28 процентам мировой экономики. Страны БРИКС производят 44 процента мировой добычи нефти.
В западных СМИ существует устойчивая тенденция, в соответствии с которой объединение БРИКС воспринимается в качестве альтернативы объединению стран G7.