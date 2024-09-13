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У незаконных построек в Азербайджане нет ни единого шанса

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Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве продолжает осуществлять соответствующие мероприятия в связи с незаконным строительством в рамках своих полномочий.

Так был обнаружен факт незаконного строительства на территории Шамкирского района, и для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На основании обращения были проведены мероприятия с участием представителей районной ИВ, незаконное строение было демонтировано.

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