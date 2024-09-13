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Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!

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Грузия «найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал (экс-президент страны Михаил) Саакашвили в 2008 году», заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В августе политсовет «Грузинской мечты» выступил с заявлением, в котором говорилось, что Саакашвили «в результате указаний извне прибегнул к авантюрным действиям в августе 2008 года, результатом которых стала война».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 8 августа заявил, что власти республики для выяснения обстоятельств войны 2008 года обратятся в прокуратуру, Конституционный суд или создадут парламентскую комиссию.

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