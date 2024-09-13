Россия отправляет ценных специалистов в «мясные штурмы»

Россия и Украина состязаются между собой в войне беспилотников, и если в их количестве российские войска и имеют некоторое преимущество, то в эффективности ВСУ далеко впереди. И одна из главных причин – разница в умениях операторов, поскольку любой беспилотник эффективен лишь настолько, насколько опытен его пилот.

Так, аналитик Forbes Дэвид Экс обращает внимание на недавнюю ситуацию с гибелью под Покровском одного из самых опытных операторов беспилотников в российской армии - Дмитрия Лысаковского, которого отправили на штурм как обычного пехотинца.

Согласно российским источникам, Лысаковский сформировал в 87-м полку группу дальних беспилотных разведчиков и был ответственным за обнаружение значительного количества украинской техники. Репутация Лысаковского не спасла его, когда полком стал командовать новый офицер Игорь Пузык, который расформировал группу операторов беспилотников и перевел их в пехотные взводы.

«Это было напрасной тратой его специальных навыков. Российские войска должны оплакивать напрасную смерть Лысаковского. Но украинские войска должны праздновать ее. Чем больше опытных операторов беспилотников Россия потеряет, тем менее эффективными будут ее беспилотники», - пишет аналитик.

Украина заботится о своих операторах беспилотников - не только потому, что это правильно, но и потому, что выживание означает больший опыт, который приводит к большему мастерству, отмечает аналитик.

Украинские операторы fpv-дронов уже научились наносить удары по российским разведывательным дронам в воздухе - невероятно сложный вид боевых действий, возможный только потому, что атакующие операторы чрезвычайно опытны. Российские беспилотники класса "воздух-воздух" поражают свои цели гораздо реже, и безусловно, здесь сказывается более низкий общий уровень мастерства операторов.

Таким образом, россияне, отправляя "на убой" своих лучших операторов БПЛА, невольно помогают украинцам получить техническое превосходство над противником, большую роль в котором играет именно превосходство оператора, подытоживает аналитик.