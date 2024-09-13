Армения обратилась к Индии за помощью

Армения стремится модернизировать свои военно-воздушные силы и просит помощи у Индии в плане вооружения и ремонтопригодности своих самолетов, пишет индийское издание The Print со ссылкой на источники.

«Су30, которыми оперирует Армения, отличаются от тех, которыми оперируем мы. Поэтому придется посмотреть, что можно сделать. Переговоры находятся только на начальной стадии, - рассказал источник ThePrint. - Они (армяне) хотят модернизировать свои Су30 и интегрировать наше оружие».

Оружие, которое ищет Армения, также включает управляемые боеприпасы класса «воздух-поверхность». Однако СМИ отмечает, что не было получено подтверждения того, хочет ли Армения также приобрести ракеты воздушного запуска BrahMos.

Источники пояснили, что при экспорте ракет существует множество протоколов, и сначала необходимо решить множество вопросов.