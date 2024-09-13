USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

Армения обратилась к Индии за помощью

19:37 2225

Армения стремится модернизировать свои военно-воздушные силы и просит помощи у Индии в плане вооружения и ремонтопригодности своих самолетов, пишет индийское издание The Print со ссылкой на источники.

«Су30, которыми оперирует Армения, отличаются от тех, которыми оперируем мы. Поэтому придется посмотреть, что можно сделать. Переговоры находятся только на начальной стадии, - рассказал источник ThePrint. - Они (армяне) хотят модернизировать свои Су30 и интегрировать наше оружие».

Оружие, которое ищет Армения, также включает управляемые боеприпасы класса «воздух-поверхность». Однако СМИ отмечает, что не было получено подтверждения того, хочет ли Армения также приобрести ракеты воздушного запуска BrahMos.

Источники пояснили, что при экспорте ракет существует множество протоколов, и сначала необходимо решить множество вопросов.

Украина начала производить критически важные снаряды
Украина начала производить критически важные снаряды
21:07 1356
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину наш комментарий
20:42 1752
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит наша корреспонденция
17:56 3837
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3733
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 4211
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 3507
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 5954
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 11733
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 7535
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5671
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5727

ЭТО ВАЖНО

Украина начала производить критически важные снаряды
Украина начала производить критически важные снаряды
21:07 1356
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину наш комментарий
20:42 1752
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит наша корреспонденция
17:56 3837
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3733
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 4211
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 3507
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 5954
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 11733
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 7535
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5671
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться