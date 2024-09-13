Иран готов говорить с Западом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана провести «конструктивные переговоры для урегулирования разногласий с Западом», подчеркнув, что «переговоры должны основываться на взаимном уважении, а не на давлении и угрозах». В интервью IRIB Аракчи осудил новые западные санкции за поставки Тегераном оружия России.

Заявив «о бесполезности санкций», министр иностранных дел заявил, что «Запад не может навязать Ирану свою волю, прибегая к санкциям».

«Иран всегда выступал за диалог и никогда не отказывался от конструктивных переговоров для достижения взаимопонимания и урегулирования разногласий», - сказал Аракчи, отметив, что «Иран по-прежнему готов к переговорам на основе взаимного уважения, а не угроз и давления».