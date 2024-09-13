Франция заявила о военном сотрудничестве с Арменией

Поддержка Францией независимости и территориальной целостности Армении остается неизменной и не является предметом спора. Мы также сотрудничаем с Арменией в оборонной сфере. Об этом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сказал в видеообращении перед визитом в Армению.

Сежурне отметил, что отношения Парижа с Арменией опираются на прочные основы, и стороны заинтересованы в дальнейшем укреплении этих связей.