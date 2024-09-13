Эрдоган сравнил Газу с Боснией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция привлечет Израиль к ответу «за убийство более чем 41 тысячи палестинских братьев и сестер», а также гражданки США и Турции Айшенур Эзги Эйги, убитой израильскими военными во время протестов на Западном берегу реки Иордан.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с членом Президиума Боснии и Герцеговины от боснийского народа Денисом Бечировичем, который находится с официальным визитом в Турции.

Эрдоган, напомнив о словах первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича о «повторении забытого геноцида», отметил, что «события, происходящие сегодня в Газе, продолжают те же ужасы, которые имели место в Боснии в 90-х годах прошлого века».

«Как те, кто совершил геноцид в Сребренице, были осуждены международными судами, так и виновные в происходящем в Газе понесут ответственность перед международным правом», - добавил турецкий президент.