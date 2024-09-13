USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

Эрдоган сравнил Газу с Боснией

Отдел информации
20:34 450

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция привлечет Израиль к ответу «за убийство более чем 41 тысячи палестинских братьев и сестер», а также гражданки США и Турции Айшенур Эзги Эйги, убитой израильскими военными во время протестов на Западном берегу реки Иордан.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал на совместной пресс-конференции с членом Президиума Боснии и Герцеговины от боснийского народа Денисом Бечировичем, который находится с официальным визитом в Турции.

Эрдоган, напомнив о словах первого президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича о «повторении забытого геноцида», отметил, что «события, происходящие сегодня в Газе, продолжают те же ужасы, которые имели место в Боснии в 90-х годах прошлого века».

«Как те, кто совершил геноцид в Сребренице, были осуждены международными судами, так и виновные в происходящем в Газе понесут ответственность перед международным правом», - добавил турецкий президент.

Украина начала производить критически важные снаряды
Украина начала производить критически важные снаряды
21:07 1364
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину наш комментарий
20:42 1757
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит наша корреспонденция
17:56 3840
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3734
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 4214
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 3507
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 5960
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 11735
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 7536
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5671
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5727

ЭТО ВАЖНО

Украина начала производить критически важные снаряды
Украина начала производить критически важные снаряды
21:07 1364
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину
Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину наш комментарий
20:42 1757
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит
В Москве ждут Турцию. Но Эрдоган не спешит наша корреспонденция
17:56 3840
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять?
Путина смогла бы победить сама Тэтчер. Но где ее взять? наша корреспонденция
11:45 3734
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
Неожиданное заявление Иванишвили: Надо извиниться перед сепаратистами!
19:08 4214
Застрелился азербайджанский солдат
Застрелился азербайджанский солдат
18:33 3507
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно?
Таинственный миллиардер готовится купить крупнейшую суперъяхту мира: что о ней известно? фото
15:43 5960
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру
Грозное заявление КСИР после переговоров Ирана и России по Зангезуру все еще актуально
10:40 11735
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку
«Формула-1»: Шарль Леклер в четвертый раз подряд выиграл квалификацию в Баку фото, видео, обновлено 17:05
17:05 7536
А Россия продвигается в Украине
А Россия продвигается в Украине обновлено 13:21
13:21 5671
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины
Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины главная тема; все еще актуально
13 сентября 2024, 22:07 5727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться