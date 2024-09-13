Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину

Известный факт, что в войне против Украины Россия имеет подавляющее преимущество в авиационном компоненте. Нет, полностью украинскую авиацию уничтожить не удалось, как сообщала кремлевская пропаганда в первые дни после нападения в феврале 2022 года, и нынешнее активное обсуждение возможности применения ракет SCALP и StormShadow по целям на российской территории предусматривает именно использование авиации. Но численное превосходство будет оставаться за ВКС РФ, несмотря на все обещанные Украине F-16, и пока не видно путей, чтобы его резко сократить. Между тем есть одна большая проблема, которая имеет системный характер и способна в недалекой перспективе значительно снизить возможности российской авиации. Связана она с невозможностью заменить импортные компоненты в бортовом оборудовании и обеспечивать качественное обслуживание уже установленного.

Так, в ВКС насчитывается около 130 единиц истребителей Су-30СМ. Точное количество неизвестно, поскольку происходят регулярные потери либо от ПВО, либо в результате ударов по аэродромам. Свежий пример: сбитый 10 сентября и затонувший западнее Крыма Су-30СМ с экипажем на борту, капитанами Степанишиным (пилот) и Фоминым (штурман). Су-30СМ относится к самолетам поколения 4+ из-за установленных на нем современных многофункциональных дисплеев, радиотехнической системы коррекции и посадки, радионавигационной системы, индикаторов на фоне лобового стекла и навигационной системы. Именно они превращают эту «сушку» в серьезную боевую машину. Вот только все это оборудование французского производства, компаний Thales и Safran. Грандиозные планы импортозамещения, как водится, хорошо смотрятся только на бумаге. Но нельзя сказать, что в России не осознавали, с какими проблемами может столкнуться боевая авиация, если придется столкнуться с ограничениями по обслуживанию импортного оборудования, и предприняли страховочные меры. Украинская расследовательская группа Inform Napalm обнаружила, что еще в 2014 году в Казахстане была создана компания Analyst Research Consulting Group, причем ее единоличным учредителем был 16-летний парень Алданазар Сагынбек. Ну, кто знает? Может, юный гений предпринимательства. Среди направлений деятельности указаны никакие не консультации, а «приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, монтаж, наладка, модернизация, установка, использование, хранение, ремонт и обслуживание». И с 2016 года компания получила лицензию на соответствующую деятельность от Комитета промышленного развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.