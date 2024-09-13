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Французское оборудование на истребителях, которые бомбят Украину

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
20:42 1757

Известный факт, что в войне против Украины Россия имеет подавляющее преимущество в авиационном компоненте. Нет, полностью украинскую авиацию уничтожить не удалось, как сообщала кремлевская пропаганда в первые дни после нападения в феврале 2022 года, и нынешнее активное обсуждение возможности применения ракет SCALP и StormShadow по целям на российской территории предусматривает именно использование авиации. Но численное превосходство будет оставаться за ВКС РФ, несмотря на все обещанные Украине F-16, и пока не видно путей, чтобы его резко сократить.

Между тем есть одна большая проблема, которая имеет системный характер и способна в недалекой перспективе значительно снизить возможности российской авиации. Связана она с невозможностью заменить импортные компоненты в бортовом оборудовании и обеспечивать качественное обслуживание уже установленного.

Су-30СМ относится к самолетам поколения 4+ из-за установленных на нем современных многофункциональных дисплеев. Вот только все это оборудование французского производства, компаний Thales и Safran

Так, в ВКС насчитывается около 130 единиц истребителей Су-30СМ. Точное количество неизвестно, поскольку происходят регулярные потери либо от ПВО, либо в результате ударов по аэродромам. Свежий пример: сбитый 10 сентября и затонувший западнее Крыма Су-30СМ с экипажем на борту, капитанами Степанишиным (пилот) и Фоминым (штурман).

Су-30СМ относится к самолетам поколения 4+ из-за установленных на нем современных многофункциональных дисплеев, радиотехнической системы коррекции и посадки, радионавигационной системы, индикаторов на фоне лобового стекла и навигационной системы. Именно они превращают эту «сушку» в серьезную боевую машину. Вот только все это оборудование французского производства, компаний Thales и Safran. Грандиозные планы импортозамещения, как водится, хорошо смотрятся только на бумаге.

Но нельзя сказать, что в России не осознавали, с какими проблемами может столкнуться боевая авиация, если придется столкнуться с ограничениями по обслуживанию импортного оборудования, и предприняли страховочные меры.

Украинская расследовательская группа Inform Napalm обнаружила, что еще в 2014 году в Казахстане была создана компания Analyst Research Consulting Group, причем ее единоличным учредителем был 16-летний парень Алданазар Сагынбек. Ну, кто знает? Может, юный гений предпринимательства. Среди направлений деятельности указаны никакие не консультации, а «приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, монтаж, наладка, модернизация, установка, использование, хранение, ремонт и обслуживание». И с 2016 года компания получила лицензию на соответствующую деятельность от Комитета промышленного развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Французские компании поставляют России оборудование через казахстанскую компанию

ARC Group получает возможность обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции и закупки у французов необходимой аппаратуры, и речь идет о продукции компаний Thales и Safran, используемой в боевой авиации. Ничего необычного: у Казахстана своих 23 самолета Су-30СМ, еще 36 ожидаются от производителя. А договор, заключенный в 2021 году с российской компанией ООО "Росавиаспецкомплект», можно считать особой удачей, ведь это позволяет казахстанским специалистам зарабатывать на большом российском рынке, осуществляя ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30. Вот только с началом большой войны французские компании, поставлявшие авионику России, уходят оттуда, и военно-техническое сотрудничество со страной-агрессором попадает под санкции.

Но, не исключают украинские расследователи, казахстанская страховка была сознательно создана заранее. И сейчас она работает в полную силу. Опубликованные Inform Napalm договоры на выполнение работ показывают, что российская сторона во время войны оплачивает предоставление полного цикла услуги под ключ - от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции до закупки у французов необходимой аппаратуры. Предусматривается как «временный ввоз на проведение капитального ремонта с последующим обратным вывозом в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации», так и работа казахстанских специалистов, командированных на российские предприятия, в первую очередь на Иркутский авиазавод. 

Конечно, соглашения ARC Group с французскими компаниями имеют четкие нормы по экспортному контролю с прямым запретом передавать любые товары Российской Федерации, и здесь можно говорить о том, что обученные французами казахстанцы либо просто плевать хотели на эти запреты и водят западные компании за нос, работая с русскими, либо в Thales и Safran в курсе и закрывают на это глаза.

Много говорят о том, как криво, косо, а порой никак не работают санкции в отношении России, что позволяет ей чувствовать себя относительно неплохо вопреки всему давлению. Пример ARC Group детально показывает, как это происходит…

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