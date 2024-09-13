В НАТО одобрили удары западным оружием по России

Бауэр также подчеркнул необходимость наращивания производственных мощностей оборонного комплекса стран альянса и снятия бюрократических барьеров для закупок вооружений.

Он подчеркнул, что ключевым шагом для обеспечения безопасности является устранение бюрократических преград для закупок нового вооружения. Бауэр отметил, что НАТО располагает 500 тыс. военных в высокой степени готовности, и альянс стремится увеличить свои оборонные возможности.

«Вооруженные силы Украины доказали всему миру, что нет ничего, чего бы они не могли сделать. Все, что им нужно, - это наша поддержка, и они будут иметь ее. Не только сейчас, не только во время войны, но и в последующие десятилетия. С каждым днем мы становимся все более взаимосовместимыми, и однажды мы будем стоять бок о бок под флагом НАТО. Украина заслуживает нашей неустанной поддержки», - сказал глава Военного комитета.