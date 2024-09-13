Коллапс экономики России: мрак в конце тоннеля
Каждое выступление Эльвиры Набиуллиной по итогам очередного заседания ЦБ по ключевой ставке – это некая приоткрытая добротная, красиво декорированная дверь в неизвестность. К сентябрю 2024 года российская экономика окончательно превратилась усилиями Кремля в средоточие парадоксов и аномалий, в явленный миру и профессиональному сообществу пример саморазрушения и неотвратимой деградации.
Трактовать прилюдно проходящие сегодня процессы и, тем более, напрямую на них влиять, будучи одним из элементов властного механизма – задача из области ненаучной фантастики. Тем не менее, главе Банка России и ее команде каким-то непостижимым образом удается совмещать несовместимое. Хотя делать это становится всё тяжелее: снаряды – в фигуральном и фактическом смысле - падают всё ближе.
Одним из таковых стал фондовый рынок: в пятницу, 13 сентября, после того как Совет директоров ЦБ повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 19%, индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года. Все основные голубые фишки (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний) оказались в «красной зоне». Это значит, что инвесторы, сталкиваясь с дефицитом ликвидности, перекладывают средства в более доходные и надежные инструменты, прежде всего, в депозиты и облигации. Несомненно, на фоне нынешней жесткой риторики Набиуллиной процесс продолжится.
Тем более, что рисковый макроэкономический сценарий ЦБ подразумевает подъем ставки до 20–22%, и по нему в России ожидается глобальная рецессия. А специфика негативных трендов такова, что именно на рисковые сценарии (скажем, на обрисованные нефтетрейдерами перспективы падения нефтяных котировок ниже $60 за баррель) публика реагирует в первую очередь.
Реагируют люди и на обезумевшие ценники в продовольственных маркетах. Легко ли сохранять хладнокровие работяге с зарплатой в 50 тысяч рублей, если он видит, что за литровую бутылку подсолнечного масла, которая месяц назад стоила 110 рублей, сегодня придется выложить 140? А за десяток яиц – 160 вместо еще недавних 120.
Корень зла
Стержневой темой пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной стала, понятно, инфляция. Но, пожалуй, впервые прозвучал тезис, почему так важно достичь намеченного Центробанком таргета в 4%, а не смириться с 6-8%. Во-первых, чтобы «гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценивания». Во-вторых, при высоком уровне потребительских цен долгосрочные кредиты, включая ипотеку, «будут дорогими для большинства заемщиков, поскольку в цены включается инфляционная составляющая». Кроме того, если инфляция в России выше, чем в странах, с которыми она торгует, рубль постоянно слабеет.
Резюме Набиуллиной: регулятор готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Более того - продолжить повышение ключевой ставки. И неправда, что это губит экономику, препятствуя ее развитию, лишая бизнес возможности кредитоваться, а население – доступного жилья. Нет, не губит, а спасает, поскольку в условиях ускоряющейся инфляции нет устойчивого экономического роста, уверяет Эльвира Сахипзадовна.
Одно очевидно в этой связи: Банк России сохраняет высокую степень автономности и, несмотря на море критики со стороны экспертов, обладает карт-бланшем практически на любые решения. Кстати, в тот же день Центральный банк Пакистана снизил ключевую ставку с 19,5% до 17,5%. Россия по этому показателю почти догнала Анголу, у которой 19,5%. Если ЦБ поднимет ставку еще на процент, та сравняется со значением, принятым в Зимбабве, Либерии и Ливане.
Корень зла ведомство Набиуллиной видит, разумеется, не в своей денежно-кредитной политике (ДКП), а в объективных внешних факторах, которых сегодня как никогда много. Прежде всего, это рекордно низкая безработица и высокие зарплаты (в основном в сфере ВПК), опережающие по динамике роста производительность труда. Это «исчерпание доступных производственных мощностей», по причине невозможности найти замену импортному оборудованию, материалам, комплектующим. Это несбалансированность роста ВВП: «динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг». Это ухудшение условий внешней торговли: из-за американских санкций нарастают проблемы с логистикой и трансграничными платежами, в частности с расчетами за импорт через китайские банки.
Проинфляционными факторами являются также: текущее снижение мировых цен на нефть; усиление геополитического давления на Россию; замедление крупнейших экономик планеты, чреватое для страны недополучением экспортных доходов и ослаблением рубля.
Впереди темные времена
Логика Центробанка проста: с помощью высоких процентных ставок он пытается заставить население и бизнес меньше тратить и больше сберегать, в том числе на банковских депозитах. Мол, если покупательская активность россиян снизится, производители и продавцы не смогут безудержно повышать цены, и в итоге инфляция пойдет на спад. Но в обычном потребительском (не корпоративном) секторе это не работает: людям в любом случае не обойтись без продуктов, повседневной одежды, бытовой химии. Им приходится оплачивать транспорт, коммунальные услуги, много чего еще. Наконец, они привыкли ходить семьями в рестораны и кинотеатры хотя бы раз в неделю, и от этих маленьких удовольствий ни за что не откажутся.
«Все понимают, что инфляция будет ускоряться, а товары длительного пользования – дорожать и становиться дефицитом, что впереди темные, тяжелые времена. Поэтому люди ажиотажно скупают автомобили, бытовую технику, электронику, - говорит экономист Владислав Жуковский. – Под это дело берется огромное количество кредитов. В свою очередь, Центробанк признает: сегодня сложился колоссальный дисбаланс между тем, что экономика реально в состоянии произвести (так называемые шоки предложения), и теми суммами, которыми располагают люди для покупок».
То есть, платежеспособный спрос избыточен, не покрыт товарной массой, поскольку власти «через бюджетный канал, бюджетные механизмы тратят триллионы рублей на войну, на армию, на силовиков». Нынешняя ключевая ставка в 19% означает, что регулятор готовится к затяжной, продолжающей набирать обороты СВО. По информации Жуковского, в Центробанке уже ознакомлены с проектировками бюджета на 2025-2027 годы (будут озвучены в октябре), в том числе по военным статьям. Набиуллиной известно, что годовые расходы на «оборону и безопасность» вырастут кардинально, с текущих 10,5 трлн рублей до 13,5 трлн рублей в 2025-м, а общие расходы федеральной казны превысят 40 трлн. Таких объемов денежной массы как сегодня в России не было никогда. Конечно, рассуждает аналитик, запретительные ставки по кредитам убьют инвестиции, убьют промышленность, убьют малый бизнес, самозанятых, всех тех, кто работает на оборотном капитале. Но ведь в приоритете у государства не экономика, не развитие частной инициативы, не повышение уровня жизни населения, не полные прилавки, а стремление сохранить власть любой ценой и не проиграть в войне. Вот из этого горького понимания ЦБ и исходит.
Кстати, как предупреждает Минэкономразвития, быстрое снижение ключевой ставки чревато взрывным ростом инфляции, тем более с учетом отложенного спроса. В недавнем бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» дается такой прогноз: в 2025 году ставка составит в среднем 14-16%, в 2026-м – 10-11% и только в 2027-м будет снижена до 7,5-8,5%. Такая политика имеет лишь один результат – застой экономики, неизбежное замедление ВВП до «предписанных» ему регулятором темпов около 1% в год.
Что бы ни делал Центробанк, какие бы манипуляции не производил со ставкой, инфляция в России продолжает бушевать и сейчас составляет около 9% в годовом выражении.
Журналист и политобозреватель Иван Яковина образно сравнивает ее с кровотечением, которое приводит к резкому ослаблению организма, а в случае обильной кровопотери – к летальному исходу. Производить что бы то ни было в перегретой экономике невыгодно, любые инвестиции, вложения сгорают. Проще свернуть бизнес и вывести все деньги за границу, куда подальше.