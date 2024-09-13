Коллапс экономики России: мрак в конце тоннеля

Каждое выступление Эльвиры Набиуллиной по итогам очередного заседания ЦБ по ключевой ставке – это некая приоткрытая добротная, красиво декорированная дверь в неизвестность. К сентябрю 2024 года российская экономика окончательно превратилась усилиями Кремля в средоточие парадоксов и аномалий, в явленный миру и профессиональному сообществу пример саморазрушения и неотвратимой деградации. Трактовать прилюдно проходящие сегодня процессы и, тем более, напрямую на них влиять, будучи одним из элементов властного механизма – задача из области ненаучной фантастики. Тем не менее, главе Банка России и ее команде каким-то непостижимым образом удается совмещать несовместимое. Хотя делать это становится всё тяжелее: снаряды – в фигуральном и фактическом смысле - падают всё ближе. Одним из таковых стал фондовый рынок: в пятницу, 13 сентября, после того как Совет директоров ЦБ повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 19%, индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года. Все основные голубые фишки (акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний) оказались в «красной зоне». Это значит, что инвесторы, сталкиваясь с дефицитом ликвидности, перекладывают средства в более доходные и надежные инструменты, прежде всего, в депозиты и облигации. Несомненно, на фоне нынешней жесткой риторики Набиуллиной процесс продолжится.

Тем более, что рисковый макроэкономический сценарий ЦБ подразумевает подъем ставки до 20–22%, и по нему в России ожидается глобальная рецессия. А специфика негативных трендов такова, что именно на рисковые сценарии (скажем, на обрисованные нефтетрейдерами перспективы падения нефтяных котировок ниже $60 за баррель) публика реагирует в первую очередь. Реагируют люди и на обезумевшие ценники в продовольственных маркетах. Легко ли сохранять хладнокровие работяге с зарплатой в 50 тысяч рублей, если он видит, что за литровую бутылку подсолнечного масла, которая месяц назад стоила 110 рублей, сегодня придется выложить 140? А за десяток яиц – 160 вместо еще недавних 120. Корень зла Стержневой темой пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной стала, понятно, инфляция. Но, пожалуй, впервые прозвучал тезис, почему так важно достичь намеченного Центробанком таргета в 4%, а не смириться с 6-8%. Во-первых, чтобы «гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценивания». Во-вторых, при высоком уровне потребительских цен долгосрочные кредиты, включая ипотеку, «будут дорогими для большинства заемщиков, поскольку в цены включается инфляционная составляющая». Кроме того, если инфляция в России выше, чем в странах, с которыми она торгует, рубль постоянно слабеет. Резюме Набиуллиной: регулятор готов сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Более того - продолжить повышение ключевой ставки. И неправда, что это губит экономику, препятствуя ее развитию, лишая бизнес возможности кредитоваться, а население – доступного жилья. Нет, не губит, а спасает, поскольку в условиях ускоряющейся инфляции нет устойчивого экономического роста, уверяет Эльвира Сахипзадовна. Одно очевидно в этой связи: Банк России сохраняет высокую степень автономности и, несмотря на море критики со стороны экспертов, обладает карт-бланшем практически на любые решения. Кстати, в тот же день Центральный банк Пакистана снизил ключевую ставку с 19,5% до 17,5%. Россия по этому показателю почти догнала Анголу, у которой 19,5%. Если ЦБ поднимет ставку еще на процент, та сравняется со значением, принятым в Зимбабве, Либерии и Ливане.

Корень зла ведомство Набиуллиной видит, разумеется, не в своей денежно-кредитной политике (ДКП), а в объективных внешних факторах, которых сегодня как никогда много. Прежде всего, это рекордно низкая безработица и высокие зарплаты (в основном в сфере ВПК), опережающие по динамике роста производительность труда. Это «исчерпание доступных производственных мощностей», по причине невозможности найти замену импортному оборудованию, материалам, комплектующим. Это несбалансированность роста ВВП: «динамика спроса не соответствует возможностям предложения товаров и услуг». Это ухудшение условий внешней торговли: из-за американских санкций нарастают проблемы с логистикой и трансграничными платежами, в частности с расчетами за импорт через китайские банки. Проинфляционными факторами являются также: текущее снижение мировых цен на нефть; усиление геополитического давления на Россию; замедление крупнейших экономик планеты, чреватое для страны недополучением экспортных доходов и ослаблением рубля. Впереди темные времена Логика Центробанка проста: с помощью высоких процентных ставок он пытается заставить население и бизнес меньше тратить и больше сберегать, в том числе на банковских депозитах. Мол, если покупательская активность россиян снизится, производители и продавцы не смогут безудержно повышать цены, и в итоге инфляция пойдет на спад. Но в обычном потребительском (не корпоративном) секторе это не работает: людям в любом случае не обойтись без продуктов, повседневной одежды, бытовой химии. Им приходится оплачивать транспорт, коммунальные услуги, много чего еще. Наконец, они привыкли ходить семьями в рестораны и кинотеатры хотя бы раз в неделю, и от этих маленьких удовольствий ни за что не откажутся. «Все понимают, что инфляция будет ускоряться, а товары длительного пользования – дорожать и становиться дефицитом, что впереди темные, тяжелые времена. Поэтому люди ажиотажно скупают автомобили, бытовую технику, электронику, - говорит экономист Владислав Жуковский. – Под это дело берется огромное количество кредитов. В свою очередь, Центробанк признает: сегодня сложился колоссальный дисбаланс между тем, что экономика реально в состоянии произвести (так называемые шоки предложения), и теми суммами, которыми располагают люди для покупок».