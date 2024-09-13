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КСИР будет следить за врагами из космоса

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21:04 481

Иран вывел на орбиту исследовательский спутник «Чамран-1», основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщает официальный новостной сайт КСИР.

«Сегодня утром исследовательский спутник «Чамран-1» был запущен в космос при помощи ракеты-носителя «Каэм-100» и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров», - говорится в сообщении.

Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.

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