КСИР будет следить за врагами из космоса

Иран вывел на орбиту исследовательский спутник «Чамран-1», основной функцией которого является тестирование технологии орбитального маневрирования, заявил Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщает официальный новостной сайт КСИР.

«Сегодня утром исследовательский спутник «Чамран-1» был запущен в космос при помощи ракеты-носителя «Каэм-100» и успешно выведен на орбиту на высоте 550 километров», - говорится в сообщении.

Основная задача спутника, как утверждается в сообщении, состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования.