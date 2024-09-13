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Украина начала производить критически важные снаряды

21:07 1374

Украина начала производство собственных 155-мм артиллерийских снарядов, пишут украинские СМИ.

По словам бывшего главы "Укроборонпрома" Александра Камышина, это сложный и технологически продвинутый процесс, с которым страна ранее не сталкивалась. Однако, несмотря на трудности, производственные мощности в оборонном секторе удвоились, и до конца года ожидается тройное увеличение.

Камышин подчеркнул, что запуск собственного производства этих снарядов является важной целью, достигнутой в условиях активного противостояния российской агрессии. Он отметил, что детали проекта остаются засекреченными, но производство уже идет полным ходом.

Ранее, в июле, "Укроборонпром" заявлял, что производство планируется в третьем или четвертом квартале 2024 года. Примечательно, что этот проект, по словам экспертов, не связан с партнерствами с западными компаниями, такими как Rheinmetall или Nammo, которые ожидаются позже.

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