Корреспондент haqqin.az побыл «пилотом» на Boeing
Компания Boeing 787 Dreamliner установила в отеле Marriott Absheron в Баку - впервые на постсоветском пространстве - симулятор точного отображения стандартной конфигурации экранов и навигационных дисплеев Boeing 787.
Как передает корреспондент haqqin.az, симулятор дает возможность любому желающему почувствовать себя пилотом за штурвалом авиалайнера. Программное обеспечение и дисплеи имитируют кабину пилотирования, включая штурвал, ручку управления двигателем, педали и кресла пилотов. В процессе управления симулятором гости могут «осуществить посадку» самолета на аэродроме Boeing Field в США и ознакомиться с инновационными технологиями Boeing 787.
«Azerbaijan Airlines (AZAL) стали первой авиакомпанией, эксплуатирующей Dreamliner в этом регионе, и в прошлом году заказали еще восемь самолетов 787, чтобы пополнить свой парк, — прокомментировал Пол Риги, вице-президент по продажам и маркетингу Boeing в Евразии. — Предоставив возможность «управления» таким современным самолетом с помощью симулятора, мы стремимся вдохновить и заинтересовать молодое поколение любителей авиации в Азербайджане».
Отметим, что Boeing 787 Dreamliner — это современная серия широкофюзеляжных самолетов, отличающихся топливной экономичностью и комфортом для пассажиров. Модель 787, вмещающая до 336 пассажиров, с дальностью полета до 14 010 км.
Самолеты Boeing 787 есть в авиапарке 89 мировых авиакомпаний, включая Azerbaijan Airlines. С момента начала коммерческой эксплуатации в 2011 году самолеты Boeing 787 Dreamliner позволили авиакомпаниям открыть более 400 новых беспосадочных маршрутов и перевезти свыше 919 миллионов пассажиров по всему миру. Всего в мире эксплуатируют более 10 тысяч самолетов Boeing.
AZAL продолжает инвестировать в новейшие технологии для обеспечения высокого уровня комфорта пассажиров. Авиакомпания планирует к уже имеющимся трем самолетам Boeing обновить воздушный флот и приобрести еще 8 Boeing до 2030 года в рамках своей стратегии развития.
Данный симулятор дает полное ощущение полетом, и несмотря на помощь специалистов авиакомпании Марка и Бреда, пока самолет подлетает к взлетной полосе и совершает посадку, не обходится без волнения. «Следите за показателями курса, автоматического регулятора полетом, тогда самолет можно посадить и без того, чтобы смотреть на полосу в иллюминатор», — сказал во время пилотирования корреспонденту haqqin.az Марк.
Управление авиалайнером — дело непростое, но вполне обучаемое. Симулятор в авиационных учебных учреждениях отличается от данной модели только тем, что там есть больше кнопок, переключателей и датчиков, которые находятся на верхней панели управления полетом, а также система, имитирующая тряску кресла пилота в кабине. Симулятор Boeing такая же кабина пилота, как в авиалайнере, в мире он в единственном экземпляре, привозят в различные страны и впервые демонстририруют в регионе.
На таких профессиональных симуляторах проверяют главные качества, которые должны быть у пилотов: выдержку, умение быстро концентрироваться и мгновенно принимать правильные решения. Обучение на Boeing 787 проходит в течение двух лет.