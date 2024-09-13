Путин строит многополярный мир со свободой слова

При «формировании многополярности в мире особенно важно защищать подлинную свободу слова». Об этом 14 сентября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем», - заявил он в видеообращении к гостям торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС, среди которых участники медиасаммита БРИКС.

Говоря о мероприятии, российский президент выразил надежду на то, что «оно поможет установить новые деловые и дружеские контакты внутри объединения, в целом послужит укреплению отношений между странами-участницами».

«Страны БРИКС твердо и последовательно расширяют сотрудничество во всех сферах, включая информационную. [Они] разделяют ценности равноправного, действительно справедливого мироустройства», - добавил он.